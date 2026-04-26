Как найти и настроить встроенный анализ ресурсов?

Большинство владельцев смартфонов даже не догадывается о существовании детального монитора оперативной памяти, хотя он является частью операционной системы еще со времен версии 6.0 Marshmallow. Начиная с Android 8 Oreo, этот инструмент переместили вглубь настроек, из-за чего он стал фактически невидимым для рядового пользователя. Поскольку Android и iOS самостоятельно неплохо управляют ресурсами, производители решили не выносить эти данные на передний план, однако для решения проблем на старых смартфонах с малым количеством оперативной памяти этот раздел является незаменимым, пишет 24 Канал.

Чтобы получить доступ к этой информации, необходимо активировать меню для разработчиков. По умолчанию оно скрыто. Для разблокировки нужно перейти в настройки, найти пункт "О телефоне" и семь раз подряд нажать на номер сборки.

После этого в списке настроек появится новый раздел "Параметры разработчика". В некоторых моделях, например, у Pixel 9, он может скрываться в разделе "Система" или по пути "Система" – "Дополнительно".

Внутри этого меню находится заветная вкладка "Память". Важно заметить, что на некоторых устройствах может потребоваться отдельно включить профилирование использования памяти и перезагрузить смартфон, чтобы данные начали собираться.

В отличие от обычных диспетчеров задач, которые показывают ситуацию только в текущий момент, этот монитор ведет полноценную историю. Пользователь может проанализировать использование RAM за последние 3, 6, 6 12 или даже 24 часа.

Это позволяет увидеть общую статистику: среднее потребление, производительность системы, общий объем доступной памяти и количество свободных мегабайт или гигабайт. В списке приложений можно отсортировать программы по максимальному использованию, что помогает выявить "тяжелые" процессы.

Если нажать на конкретную программу, система выдаст еще больше технических подробностей: частоту использования, средний и максимальный объемы занятой памяти, а также то, куда именно идут ресурсы – нативные процессы, ядро или кэш. Некоторые приложения даже показывают объем виртуальной памяти (Z-Ram).

Интересно, что полностью заполненная шкала оперативной памяти в Android не является признаком неисправности. Система спроектирована так, чтобы держать программы в памяти как можно дольше для их мгновенного запуска. Пустая RAM в мире Android считается пустой тратой ресурсов. Насторожить должно другое: если приложение постоянно возглавляет список потребителей ресурсов, хотя вы им почти не пользуетесь, это может свидетельствовать о фоновой активности или утечке памяти.

Что делать в случае проблемы?

Если такая проблема обнаружена, монитор позволяет принять немедленные меры. Через меню с тремя точками можно принудительно остановить программу, что мгновенно освободит ресурсы.

Однако это лишь временное решение, ведь рано или поздно она может вам снова понадобиться. Если программа после перезапуска продолжает вести себя некорректно, лучшим выходом будет ее полное удаление или хотя бы переустановка.

Этот инструмент не заменит глубокого анализа для профессиональных разработчиков, но для обычного пользователя это наиболее информативный и полезный способ понять, что на самом деле происходит с его гаджетом, особенно когда он начинает работать нестабильно.