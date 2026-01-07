AnTuTu на этот раз оценил не производительность смартфонов, а уровень удовлетворенности пользователей техникой Apple. В рейтинге собрали все актуальные и прошлые модели iPhone и iPad, которыми владеют пользователи экосистемы компании. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AnTuTu.

Почему пользователи больше ценят старые модели Apple?

Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini – 95,73% положительных оценок. Модель вышла в 2020 году и тогда получила сдержанную реакцию из-за компактного корпуса и небольшой батареи. Со временем устройство нашло свою аудиторию и стало популярным среди поклонников компактных смартфонов.

Второе место занял iPhone SE (2020) с показателем 95%. Его ценят за доступный вход в экосистему Apple. Несмотря на техническое устаревание, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются им довольны.

Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone 17 Max. Он разместился на девятой позиции с уровнем одобрения 93,6%. По данным AnTuTu, флагман получил заметные улучшения камеры, автономности и системы охлаждения корпуса, что положительно оценили пользователи.

Как пишет Униан, абсолютным лидером всего топа стал iPad Air 4. Также в первую десятку вошли iPhone 8, iPad Pro 2024 с диагональю 11 дюймов, iPad Pro 4 в 11-дюймовой версии, iPad Air 5 с экраном 13 дюймов и две модификации iPad Pro 4.

Отдельно отмечается, что среди лидеров практически нет актуальных смартфонов Apple. Кроме iPhone 17 Max, другие современные модели, включая iPhone 17 Pro Max, не смогли попасть в верхние позиции рейтинга.

Параллельно с этим в СМИ появилась информация о планах Apple изменить привычный график релизов. Компания якобы впервые за более чем десять лет хочет разделить запуск линейки iPhone 18 на два этапа – осенью 2026 года и весной 2027-го. Также источники сообщают, что iPhone 18 может получить масштабный редизайн и стать первым смартфоном Apple с подэкранным Face ID.

Почему у Apple возникли трудности с созданием iPhone с гибким экраном?

Компания Apple до сих пор сталкивается с техническими вызовами при разработке складного дисплея. Речь идет о стремлении создать экран, который после разложения будет выглядеть абсолютно плоским и не будет иметь даже минимального следа от шарнира.

Сравнение первых слухов о складном iPhone с конкурентами показывает, что Apple делает акцент не столько на "максимальных" характеристиках, сколько на надежности и долговечности конструкции. Почти все крупные производители работают в формате книжной сборки, и будущий iPhone, по данным инсайдеров, не будет исключением. В итоге, стратегия Apple, судя по всему, сосредоточена не на "гонке цифр", а на качестве, дизайне и том, насколько долго и комфортно пользователь сможет работать со складным экраном. Это может стать ключевым преимуществом компании на рынке, где вопрос надежности до сих пор остается наиболее болезненным.