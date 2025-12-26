Apple начала бета-тестирование iOS 26.3 в конце года, однако из-за праздничного периода компания советует не спешить с установкой первых тестовых версий. Часть разработчиков находится в отпусках, поэтому исправления ошибок могут поступать медленнее, чем обычно. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Какие новые функции появятся в iOS 26.3?

Несмотря на это, iOS 26.3 станет важным промежуточным обновлением перед большим релизом iOS 26.4, который весной 2026 года должен принести масштабные изменения, включая полностью обновленный голосовой ассистент Siri. Текущая версия сосредоточена на менее заметных, но практических улучшениях.

Одной из ключевых новинок станет упрощенное взаимодействие iPhone с не-Apple устройствами и Android-экосистемой. Apple работает над этим в сотрудничестве с Google. Пользователи смогут легче переносить данные между платформами, в частности приложения, электронную почту и фотографии.

Как пишет 9to5mac, для пользователей в Европейском Союзе iOS 26.3 принесет расширенную систему уведомлений. Она позволит просматривать некоторые сообщения на сторонних смартчасах, например Garmin Fenix 8. В то же время придется выбирать только одни часы для подключения: iPhone не будет поддерживать одновременную работу с Apple Watch и сторонним носимым устройством.

Apple также планирует добавить новые элементы NFC для подключения сторонних устройств и ускорить работу Wi-Fi для обмена данными между устройствами. Эти функции появятся только в ЕС, поскольку являются следствием требований Digital Markets Act 2022 года, который ранее уже заставил Apple перейти с Lightning на USB-C.

Отдельно ожидается новая фирменная обоина Black Unity, приуроченного к Месяцу афроамериканской истории. Его могут выпустить одновременно с финальной версией iOS 26.3 или незадолго до этого.

Относительно сроков релиза, Apple обычно придерживается похожего графика. iOS 16.3 вышла в начале февраля 2023 года, iOS 17.3 - в конце января 2024 года, а iOS 18.3 появилась в последние дни января 2025-го. С учетом этого и при отсутствии критических проблем во время тестирования, финальный релиз iOS 26.3 ожидается в конце января или в начале февраля 2026 года. Значительных визуальных изменений интерфейса не предвидится, поскольку Apple, вероятно, оставляет их для более масштабного обновления iOS 26.4.

Новая версия iOS позволит пересылать уведомления на сторонние гаджеты?

В настройках iOS 26.3 появился новый пункт Notification Forwarding, который можно найти в разделе уведомлений. Он позволяет передавать все входящие сообщения с iPhone на одно стороннее устройство, например смарт-часы другого производителя.

Apple уточняет, что одновременно уведомления могут поступать только на один гаджет. Если пользователь включит пересылку для стороннего носимого устройства, Apple Watch в этот момент больше не будет получать и отображать сообщения. Система позволяет настраивать, от каких именно приложений будут поступать уведомления. Можно выбрать как все программы, так и только выбранные. Переданные сообщения содержат название приложения и полное содержание уведомления без сокращений.