Honda объявила об отмене разработки и запуска трех электромобилей – Honda 0 Series SUV, Honda 0 Series Saloon и Acura RSX. Все эти модели планировали производить на заводе компании в штате Огайо. Об этом пишет The verge.

Почему Honda отказалась от новых электромобилей?

Автопроизводитель объяснил, что решение связано с экономическими и политическими факторами в США. Компания прямо указала на американские тарифные правила, а также на нестабильную политику по стимулированию электромобилей и регулирования использования ископаемого топлива.

По оценке Honda, запуск этих моделей мог привести к еще большим финансовым потерям в будущем. Поэтому компания решила отказаться от проектов еще до начала их производства.

Дополнительным фактором стали изменения на китайском рынке. По словам компании, покупатели в Китае все больше обращают внимание на программные возможности автомобилей и цифровые функции, а не на традиционные характеристики, такие как экономия топлива или пространство в салоне. В Honda также заявили, что им сложно конкурировать по цене и возможностям с новыми китайскими производителями электромобилей.

Как пишет Car and driver, Все три модели должны были собирать на производственной площадке Honda в Огайо, которую последние два года модернизировали для выпуска электрических автомобилей. После отмены этих проектов компания заявила, что будет работать над новой структурой расходов, которая будет соответствовать реальным масштабам будущего производства электромобилей.

Решение будет иметь серьезные финансовые последствия. Honda ожидает зафиксировать значительные потери, которые могут достичь 15,8 млрд долларов. Из-за ситуации несколько топ-менеджеров компании согласились временно сократить собственную зарплату – до 30% от месячной компенсации в течение трех месяцев.

Компания планирует представить обновленную средне- и долгосрочную стратегию развития на специальной пресс-конференции, которую запланировали на май этого года.