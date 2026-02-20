Канадская компания Geotab, которая разрабатывает программное обеспечение для управления автопарками логистических компаний, госучреждений и "умных" городов, с 2020 года отслеживает деградацию аккумуляторов в легковых электромобилях. В отчете за 2025 год специалисты проанализировали сводные данные о состоянии батарей 22 700 электрокаров 21 марки и модели. Об этом пишет New Atlas.

Сколько на самом деле служит батарея электрокара?

Средний темп потери емкости составил 2,3% в год. При таких показателях батарея может работать 13 лет или дольше, прежде чем ее емкость снизится до примерно 75% от первоначального уровня. То есть даже после более чем десятилетия на дороге электромобиль сохраняет большую часть запаса хода.

Для сравнения, исследование страховой компании The Zebra в 2024 году показало, что американцы владеют автомобилями в среднем около восьми лет. Это означает, что срок службы батареи обычно превышает период фактического пользования авто. В Geotab считают, что такие показатели подтверждают целесообразность использования электромобилей как в корпоративных автопарках, так и для частных владельцев.

Исследование Geotab говорит, что уровень деградации зависит от нескольких факторов – модели авто, климата, стиля управления и способа зарядки. Частое использование скоростных DC-зарядок, которые позволяют пополнить запас хода за считанные минуты, сильнее нагревает батарею и может ускорять износ по сравнению с медленной зарядкой переменным током уровня Level 2.

Интересно, что в отчете за 2024 Geotab фиксировала ниже средний показатель деградации – 1,8% в год. Разницу объясняют расширением выборки в новом исследовании, а также ростом частоты использования скоростных зарядных станций в 2025 году.

Деградация аккумулятора означает постепенное уменьшение его энергетической емкости со временем под влиянием условий эксплуатации и зарядки. В то же время другие исследования свидетельствуют, что электромобили начинают уменьшать свой углеродный след уже примерно через два года использования, что делает их более привлекательными с экологической точки зрения по сравнению с бензиновыми авто.

Кроме того, на рынке появляются полутвердотельные батареи, которые обещают еще больший ресурс. Это может позволить электромобилям преодолевать больше километров в течение жизненного цикла и дольше сохранять высокую остаточную стоимость.