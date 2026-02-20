Канадська компанія Geotab, яка розробляє програмне забезпечення для керування автопарками логістичних компаній, держустанов і "розумних" міст, з 2020 року відстежує деградацію акумуляторів у легкових електромобілях. У звіті за 2025 рік фахівці проаналізували зведені дані про стан батарей 22 700 електрокарів 21 марки та моделі. Про це пише New Atlas.

Скільки насправді служить батарея електрокара?

Середній темп втрати ємності склав 2,3% на рік. За таких показників батарея може працювати 13 років або довше, перш ніж її місткість знизиться до приблизно 75% від початкового рівня. Тобто навіть після більш ніж десятиліття на дорозі електромобіль зберігає більшу частину запасу ходу.

Для порівняння, дослідження страхової компанії The Zebra у 2024 році показало, що американці володіють автомобілями в середньому близько восьми років. Це означає, що термін служби батареї зазвичай перевищує період фактичного користування авто. У Geotab вважають, що такі показники підтверджують доцільність використання електромобілів як у корпоративних автопарках, так і для приватних власників.

Дослідження Geotab каже, що рівень деградації залежить від кількох чинників – моделі авто, клімату, стилю керування та способу заряджання. Часте використання швидкісних DC-зарядок, які дозволяють поповнити запас ходу за лічені хвилини, сильніше нагріває батарею і може пришвидшувати зношування порівняно з повільнішою зарядкою змінним струмом рівня Level 2.

Цікаво, що у звіті за 2024 рік Geotab фіксувала нижчий середній показник деградації – 1,8% на рік. Різницю пояснюють розширенням вибірки в новому дослідженні, а також зростанням частоти використання швидкісних зарядних станцій у 2025 році.

Деградація акумулятора означає поступове зменшення його енергетичної місткості з часом під впливом умов експлуатації та заряджання. Водночас інші дослідження свідчать, що електромобілі починають зменшувати свій вуглецевий слід уже приблизно через два роки використання, що робить їх привабливішими з екологічної точки зору порівняно з бензиновими авто.

Крім того, на ринку з'являються напівтвердотільні батареї, які обіцяють ще більший ресурс. Це може дозволити електромобілям долати більше кілометрів протягом життєвого циклу та довше зберігати високу залишкову вартість.