Генеральный директор американской компании Zoox Айша Эванс заявила, что производители электромобилей из Китая имеют серьезное преимущество над конкурентами благодаря своим навыкам в сфере программного обеспечения и интеграции систем. Об этом она рассказала в интервью для подкаста Rapid Response.

Почему китайские компании так быстро захватывают рынок?

По словам Эванс, многие китайские компании, которые сейчас активно развивают электромобили и беспилотный транспорт, сформировались еще во время "эпохи смартфонов". Именно тогда они были вынуждены научиться одновременно работать с аппаратным обеспечением, программным кодом и комплексной архитектурой продуктов.

"Когда смотришь на экосистему Китая, много компаний в сфере потребительской электроники, которые пришли из эпохи смартфонов, по определению должны были быть сильными в аппаратном обеспечении, программном обеспечении и системном мышлении", – сказала Айша Эванс.

Она добавила, что для таких компаний переход к электромобилям и автономному транспорту стал "естественным путем", поскольку нужные знания и подход уже были для них привычными.

По мнению CEO Zoox, современный электромобиль больше нельзя воспринимать только как транспортное средство в традиционном понимании. Она описала переход от электрокаров к автономным машинам как эволюцию "от машины с колесами к компьютеру на колесах".

Эванс подчеркнула, что программное обеспечение должно стать "первоклассным элементом" архитектуры автомобиля. Именно это сейчас и демонстрируют китайские компании, которые делают ставку не только на батареи или дизайн, но и на глубокую интеграцию цифровых систем.

Как пишет Business Insider, этот подход все чаще используют даже в терминологии. Пань Цзянь, сопредседатель компании CATL – одного из главных поставщиков батарей для Tesla, – ранее заявлял на Всемирном экономическом форуме, что в Китае электромобили все чаще называют EIV – electric intelligent vehicles, то есть "электрические интеллектуальные автомобили". Такое название подчеркивает важность программных возможностей и искусственного интеллекта.

Xiaomi и BYD как пример нового поколения автопроизводителей?

Особое внимание Эванс обратила на то, что некоторые лидеры китайского рынка вообще не начинали как автомобильные компании.

Например, BYD сначала занималась производством аккумуляторов для мобильных телефонов и электроники. Xiaomi, в свою очередь, до сих пор остается одним из крупнейших производителей смартфонов и потребительской техники в мире. Именно такой бэкграунд, по словам руководительницы Zoox, и помогает им эффективнее строить современные электромобили, где программное обеспечение играет не меньшую роль, чем двигатель или батарея.

Ранее подобные оценки уже озвучивали и другие руководители американской автоиндустрии. Еще в 2024 году глава Ford Джим Фарли говорил, что в течение нескольких месяцев пользовался электромобилем Xiaomi и "не хотел его возвращать". А уже в этом году он заявил, что выбирает Xiaomi вместо Tesla, поскольку американский конкурент не имел "обновленного автомобиля".

Как Zoox пытается конкурировать?

Zoox – американская компания из Калифорнии, которая занимается разработкой автономного транспорта и роботакси. В 2020 году ее приобрела Amazon. Сегодня Zoox уже тестирует и запускает сервисы роботакси в San Francisco и Las Vegas. Компания также планирует расширение в Miami и Austin.

В марте Zoox объявила о партнерстве с Uber, что может помочь компании быстрее масштабировать собственные сервисы беспилотного транспорта.

Несмотря на это, конкуренция с китайскими производителями только усиливается. И все больше представителей американской индустрии признают, что главное преимущество Китая заключается уже не в дешевом производстве, а в способности превратить автомобиль в высокотехнологичную цифровую платформу.