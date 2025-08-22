Что нужно для регистрации или перерегистрации автомобиля?

Закон Украины предусматривает, что все транспортные средства должны быть зарегистрированы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

Государственная регистрация (или перерегистрация) авто проводится на основании:

заявлений владельцев;

документов, удостоверяющих их личность;

правомерности приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления авто;

соответствия конструкции авто установленным требованиям безопасности дорожного движения.

Чтобы зарегистрировать приобретенную машину, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, которые удостоверяют личность заявителя, а также документами, подтверждающие правомерность получения транспортного средства. Кроме паспорта владельца, нужно иметь следующие документы:

оригиналы гражданских паспортов и их копии;

ИНН и их копии;

техпаспорт на автомобиль и его копия;

три заполненных бланка договора купли-продажи (взять бланки можно у администратора центра);

заявления на то, чтобы поставить/снять авто с учета (также получаются и заполняются в сервисном центре).

Когда нужно делать перерегистрацию авто? Перерегистрировать авто нужно, когда первичное свидетельство утрачено, изменился владелец или его данные, или авто переоборудовали. При перерегистрации авто в случае изменения их владельцев снятие с учета такого транспорта не производится.

Какая цена услуги по регистрации и перерегистрации авто?

Владелец авто должен лично или через уполномоченное им лицо подает в сервисный центр пакет документов в бумажном или цифровом (в приложении Дія) виде, необходимых для получения административной услуги. Для авто стоимость услуги составляет 1 306 гривен и включает:

услуга – 350 гривен;

бланк свидетельства – 606 гривен;

номерной знак – 350 гривен.

Заметьте! Да данным главного сервисного центра МВД, услугу регистрации или перерегистрации авто предоставляют в течение рабочего дня с момента получения заявления.