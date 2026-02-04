У чому була суть позову про мобінг?

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу колишньої працівниці Харківського бронетанкового заводу, однак залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо відмови в поновленні на роботі, стягненні середнього заробітку та моральної шкоди, повідомляє "Судово-юридична газета". Йдеться про постанову у справі № 642/2981/24 від 22 січня.

Позивачка оскаржувала звільнення з посади провідного інженера, стверджуючи, що написала заяву про звільнення за угодою сторін під психологічним тиском з боку керівництва та колег. Вона заявляла про систематичне цькування, приниження та перешкоджання виконанню службових обов’язків, що, на її думку, є мобінгом.

Жінка зазначала, що протягом кількох років роботи не мала дисциплінарних стягнень і отримувала премії, однак після зміни керівництва у 2023 році ставлення до неї погіршилося. Вона також повідомляла про звернення до керівництва підприємства та профспілки, які, за її словами, залишилися без реагування.

Суд не визнав конфлікт у колективі мобінгом

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що звільнення відбулося на підставі письмової заяви працівниці за угодою сторін відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Надані докази – зокрема аудіозаписи, службові записки та копії звернень до органів влади – не підтвердили наявність мобінгу, оскільки не доводили систематичності, умисності та тривалості психологічного тиску.

Верховний Суд погодився з цими висновками, наголосивши, що окремі конфлікти або напружені стосунки в колективі не можуть автоматично вважатися мобінгом. Для цього необхідно довести саме системні та цілеспрямовані дії, спрямовані на приниження чи витіснення працівника.

Водночас касаційний суд частково задовольнив скаргу, уточнивши мотивувальні частини рішень нижчих інстанцій, але залишив їх резолютивну частину без змін. Постанова Верховного Суду набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

