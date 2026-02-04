В чем была суть иска о моббинге?

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу бывшей работницы Харьковского бронетанкового завода, однако оставил без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций об отказе в восстановлении на работе, взыскании среднего заработка и морального вреда, сообщает "Судебно-юридическая газета". Речь идет о постановлении по делу № 642/2981/24 от 22 января.

Истица оспаривала увольнение с должности ведущего инженера, утверждая, что написала заявление об увольнении по соглашению сторон под психологическим давлением со стороны руководства и коллег. Она заявляла о систематической травле, унижения и препятствования выполнению служебных обязанностей, что, по ее мнению, является моббингом.

Женщина отмечала, что в течение нескольких лет работы не имела дисциплинарных взысканий и получала премии, однако после смены руководства в 2023 году отношение к ней ухудшилось. Она также сообщала об обращении к руководству предприятия и профсоюза, которые, по ее словам, остались без реагирования.

Суд не признал конфликт в коллективе моббингом

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что увольнение произошло на основании письменного заявления работницы по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. Предоставленные доказательства – в частности аудиозаписи, служебные записки и копии обращений в органы власти – не подтвердили наличие моббинга, поскольку не доказывали систематичности, умышленности и продолжительности психологического давления.

Верховный Суд согласился с этими выводами, отметив, что отдельные конфликты или напряженные отношения в коллективе не могут автоматически считаться моббингом. Для этого необходимо доказать именно системные и целенаправленные действия, направленные на унижение или вытеснение работника.

В то же время кассационный суд частично удовлетворил жалобу, уточнив мотивировочные части решений низших инстанций, но оставил их резолютивную часть без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

