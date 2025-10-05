Яка найпрестижніша школа бізнесу?
Про це свідчать результати щорічного дослідження Bloomberg Businessweek Best B-Schools, передає 24 Канал.
Згідно з опитуванням студентів та випускників, понад 20% респондентів назвали Гарвард своїм першим вибором серед бізнес-шкіл, якби не існувало жодних фінансових чи вступних бар’єрів.
Які школи ще в рейтингу?
На другій позиції опинилася Стенфордська бізнес-школа, яку відзначили 15% учасників. Інші навчальні заклади не змогли подолати позначку у 5%.
Зауважте, що у рейтингу не представлено Київську школу економіки (KSE).
Що відомо про Гарвардську школу бізнесу?
Попри те, що в загальноамериканському рейтингу HBS займає лише четверту сходинку, її бренд і надалі вважають "золотим стандартом" управлінської освіти. Серед головних переваг диплома – безмежні кар'єрні можливості та міжнародне визнання.
Разом із тим навчання у Гарварді стає дедалі дорожчим. Так, вартість року зросла на 5,5% і тепер становить 87,6 тисяч доларів. Конкурс залишається надзвичайно високим – лише 14% абітурієнтів отримують запрошення на навчання.
Втім, навіть випускникам Гарварду не завжди просто знайти роботу. Торік лише 77% тих, хто активно шукав працевлаштування, змогли отримати пропозицію протягом трьох місяців після випуску.
Водночас сам факт навчання у Гарварді істотно підвищує шанси на успіх у майбутній кар'єрі,
– зауважують аналітики.
Як наголосили у Bloomberg, HBS залишається привабливою і для іноземців – кожен третій іноземний респондент у вибірці назвав Гарвард "школою своєї мрії".