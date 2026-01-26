Експерти радять дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть уникнути проблем. Більше про це розповіла віце-президентка міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.
На що варто звернути увагу українцям?
Перш за все, не варто починати роботу без підписаного контракту – навіть якщо йдеться про так званий "випробувальний термін". Договір може бути паперовим або електронним, але він обов'язково має існувати. Без нього працівник не має жодних гарантій:
- ні виплати зарплати,
- ні захисту у разі конфлікту з роботодавцем.
Ще одна поширена пастка – вакансії з надто високими зарплатами без вимог до знання мови чи досвіду. Якщо умови виглядають занадто привабливо, це часто означає приховані нюанси, про які не повідомляють одразу, або ж відверте шахрайство.
Українцям, які влаштовуються через агентства тимчасового працевлаштування, радять обов'язково перевіряти такі компанії в офіційному реєстрі KRAZ. Це можна зробити за кілька хвилин, але така перевірка допомагає уникнути співпраці з нелегальними або недобросовісними посередниками.
Окрему увагу варто звернути на форму оплати праці. Попри поширеність так званої "сірої" зарплати в конвертах, вона позбавляє працівника соціальних гарантій і може призвести до проблем із законом. Легальна виплата означає:
- пенсійні внески,
- медичне страхування,
- захист у разі перевірок.
Фахівці також радять, за можливості, обирати трудовий договір, а не цивільно-правову угоду. Саме трудовий контракт гарантує оплачувану відпустку, лікарняні та вищий рівень захисту від звільнення.
Експерти радять дотримуватися кількох базових правил при пошуку роботи / Фото Unsplash
Як змінилася оплата праці у Польщі?
Як зазначає видання In Poland, з грудня 2025 року польські роботодавці зобов'язані вказувати діапазони зарплат у вакансіях. А компанії повинні аналізувати різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками, а у разі розриву – компенсувати його, інакше загрожують величезні штрафи.
Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?
Раніше ми писали, що найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед йдеться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості.
Склади, розподільчі центри, кур'єрські служби та транспортні компанії також активно шукають працівників, пропонуючи відносно швидке працевлаштування, стабільний графік та можливість почати роботу без досконалого знання польської мови.