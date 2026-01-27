Це зростання продовжує довгострокову тенденцію підвищення доходів у польській економіці, повідомляє Polskie Radio.

Що значить це для українців?

Для українців, які працюють у Польщі, підвищення мінімальної зарплати може мати як переваги, так і обмеження.

Цікаво! Як зазначає Infor, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Польщі становила 4 666 злотих брутто, що на 8,5% більше, ніж раніше.

Переваги

Вищий дохід "на руки"

Для працівників без кваліфікації чи на стартових позиціях (наприклад, у логістиці, сфері обслуговування, будівництві) підвищена мінімалка означає більш стабільні доходи, ніж були раніше, та кращий рівень життя у порівнянні з Україною, де мінімальна заробітна плата набагато нижча.

Підтримка побутових витрат

Ці виплати можуть допомогти частково покрити витрати на оренду житла, харчування та інші щоденні потреби, особливо в центральних містах.

У Польщі зросла мінімальна зарплата / Фото Unsplash

Обмеження і нюанси

Високі видатки на життя

Хоч зарплати зростають, витрати на оренду житла, транспорт і комунальні послуги у Польщі значно вищі, ніж в Україні, що може зменшити реальну вигоду. Дехто з українців зазначав, що через оренду квартира "з'їдає" значну частину зарплати.

Не всі отримують мінімалку

Українці з досвідом чи кваліфікацією часто можуть претендувати на трохи вищу оплату, але невисококваліфіковані працівники залишаються у межах мінімальних ставок.

Інші фактори ринку праці

Зміни у правилах працевлаштування та захист тимчасового статусу теж можуть впливати на можливість знайти роботу і реально скористатися підвищеною мінімалкою.

На додаток до мінімальної зарплати, середня заробітна плата у Польщі значно вища – у вересні 2025 року вона сягала близько 8 750 злотих, майже вчетверо більше, ніж середні зарплати в Україні.

Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?

Раніше ми писали, що найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед йдеться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості. Крім того, склади, розподільчі центри, кур'єрські служби та транспортні компанії активно шукають працівників, пропонуючи відносно швидке працевлаштування, стабільний графік та можливість почати роботу без досконалого знання польської мови.