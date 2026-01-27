Этот рост продолжает долгосрочную тенденцию повышения доходов в польской экономике, сообщает Polskie Radio.

Что значит это для украинцев?

Для украинцев, работающих в Польше, повышение минимальной зарплаты может иметь как преимущества, так и ограничения.

Интересно! Как отмечает Infor, с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше составила 4 666 злотых брутто, что на 8,5% больше, чем раньше.

Преимущества

Более высокий доход "на руки"

Для работников без квалификации или на стартовых позициях (например, в логистике, сфере обслуживания, строительстве) повышенная минималка означает более стабильные доходы, чем были раньше, и лучший уровень жизни по сравнению с Украиной, где минимальная заработная плата намного ниже.

Поддержка бытовых расходов

Эти выплаты могут помочь частично покрыть расходы на аренду жилья, питание и другие ежедневные потребности, особенно в центральных городах.

В Польше выросла минимальная зарплата / Фото Unsplash

Ограничения и нюансы

Высокие расходы на жизнь

Хотя зарплаты растут, расходы на аренду жилья, транспорт и коммунальные услуги в Польше значительно выше, чем в Украине, что может уменьшить реальную выгоду. Некоторые из украинцев отмечал, что из-за аренды квартира "съедает" значительную часть зарплаты.

Не все получают минималку

Украинцы с опытом или квалификацией часто могут претендовать на немного более высокую оплату, но невысококвалифицированные работники остаются в пределах минимальных ставок.

Другие факторы рынка труда

Изменения в правилах трудоустройства и защита временного статуса тоже могут влиять на возможность найти работу и реально воспользоваться повышенной минималкой.

В дополнение к минимальной зарплате, средняя заработная плата в Польше значительно выше – в сентябре 2025 года она достигала около 8 750 злотых, почти в четыре раза больше, чем средние зарплаты в Украине.

Где украинцам легче всего устроиться на работу?

Ранее мы писали, что наиболее благоприятная ситуация для украинцев пока сохраняется в сферах с более низкими требованиями к формальной квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего речь идет о логистике, которая демонстрирует самый динамичный рост занятости. Кроме того, склады, распределительные центры, курьерские службы и транспортные компании активно ищут работников, предлагая относительно быстрое трудоустройство, стабильный график и возможность начать работу без совершенного знания польского языка.