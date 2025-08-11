Тепер польські прикордонники зможуть виписувати штрафи за правопорушення, за які не могли штрафувати раніше. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

За що зможуть штрафувати польські прикордонники?

МВС Польщі та адміністрації про дрібні правопорушення хочуть внести поправку до "Закону про захист Вітчизни".

Їхній спільний законопроєкт пропонує, що прикордонники зможуть накладати штрафи за фото– та відеофіксацію інфраструктури Прикордонної служби. До прикладу, пунктів перетину кордону.

У постанові зазначено, що "впровадження вищезазначених правил дозволить співробітникам прикордонної служби ефективно та результативно реагувати на виявлене правопорушення та вживати дієвих заходів без необхідності залучення інших уповноважених служб".

Нагадаємо, що в лютому цього року у Польщі заборонили фотографувати стратегічні об'єкти країни. За порушення цих правил передбачені штрафи та навіть арешт.

Крім того, законопроєкт включає зміни до "Закону про умови допустимості доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща."

Згідно з поправкою, прикордонники зможуть штрафувати на суму до 10 000 злотих за порушення правил працевлаштування іноземців.