Граждане Украины, которые путешествуют в Европу по безвизу, также будут подпадать под действие новой системы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

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Когда заработает система EES?

Система EES постепенно заработает с 12 октября 2025 года. Переходный период продлится 6 месяцев.

Что такое система EES? Это цифровая система, которая изменит традиционное штамповки паспортов. Вместо этого регистрация на границах ЕС будет биометрической.

EES будут вводить все пограничные пункты, включая аэропорты.

Особенности работы системы EES:

На границе будут собирать отпечатки пальцев, фото лица и данные о путешествии;

Учет пересечения границ будет происходить в цифровом формате – без штампов в паспорте;

Система будет выявлять нарушителей срока пребывания;

Система автоматически будет проверять документы и личные данные;

Персональные данные будут защищены по высоким стандартам ЕС.

А в конце 2026 года Еврокомиссия планирует ввести систему ETIAS. Вместе с ним появится плата за въезд в ЕС.