Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Какие новые правила въезда в ЕС?

С 12 октября Европейский союз начинает внедрять новую биометрическую систему контроля (EES).

"Гражданам и субъектам международных перевозок стоит обратить внимание на запланированное начало функционирования новой цифровой Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны", – отметили в ГПСУ.

Указывается, что запланирован поэтапный запуск функционирования системы уже с 12 октября в пунктах пропуска, в том числе и на границе со странами-членами ЕС – Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Работа системы EES будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе и Украины, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Важно! Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Что стоит знать о новых правилах пересечения границы:

Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Во время первого въезда в Шенгенскую зону после запуска EES будет происходить расширенная регистрация биометрических данных – фото лица и четыре отпечатка пальцев.

Во время последующих пересечений границы процесс будет упрощен и ускорен, поскольку биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией.

Информация будет собираться один раз и будет храниться 3 года, а дальше при каждом следующем въезде в ЕС нужно будет сканировать свой паспорт в терминале самообслуживания.

Если человек не предоставит биометрические данные, то ему откажут в пересечении границы.

В Еврокомиссии отмечают, что внедрение новой системы поможет предотвратить нелегальную миграцию, мошенничества с документами и идентификацией лиц, эффективнее выявлять тех, кто превышает срок пребывания.

Заметим, что не все пропускные пункты ЕС перейдут на систему EES от 12 октября. Новые правила будут внедряться постепенно до 10 апреля 2026 года.

Важно! Внедрение EES имеет целью ускорение пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан в странах ЕС, противодействие незаконной миграции и тому подобное.

Что раньше говорили о новых правилах пересечения границы?