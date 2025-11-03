Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Зачем на пограничных пунктах на Закарпатье ставят бетонные блоки?
Недавно в Закарпатской области появились бетонные блоки-заградители. Их установили, чтобы минимизировать риск прорыва транспортных средств через государственную границу. Ведь некоторые люди, пытаясь выехать, прорываются сквозь шлагбаумы и повреждают их. Такая система является ненадежной.
Попытки прорваться через границу не единичны, довольно часто отдельные граждане уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы, и Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия,
– пояснил Андрей Демченко.
Так пограничники вместе со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской областной военной администрации защищают автодороги, ведущие к пунктам пропуска.
Бетонные блоки устанавливаются на определенных местах и заставляют транспортные средства снижать скорость. Также для защиты от прорыва автомобилей через линию контроля устанавливают дополнительные конструкции. Это позволит предотвратить повреждения шлагбаумов или других элементов инфраструктуры.
Пограничники усиливают контроль за соблюдением правил пересечения админграниц
Усилить пограничные участки и ввести четкий контроль пограничники были вынуждены из-за случаев прорыва. Так недавно мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум на границе с Венгрией. Он влетел в заграждение на бешеной скорости и сломал его. Мужчине удалось выехать за границу, а один работник Госпогранслужбы получил травму. Расследование начали по статье о покушении на жизнь военного.
Госпогранслужба фиксирует регулярные попытки военнообязанных незаконно пересечь границу. Мужчины находят различные методы, в частности маскируются под туристов. Особенно такая практика распространена в западных областях Украины.
Поэтому туристам и местным жителям нужно иметь при себе разрешение руководителя органа охраны государственной границы для посещения пограничной полосы. Если его нет – вход в такую зону запрещен.