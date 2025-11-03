Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Навіщо на прикордонних пунктах на Закарпатті ставлять бетонні блоки?

Нещодавно в Закарпатській області з'явилися бетонні блоки-загороджувачі. Їх встановили, щоб мінімізувати ризик прориву транспортних засобів через державний кордон. Адже деякі люди, намагаючись виїхати, прориваються крізь шлагбауми й пошкоджують їх. Така система є ненадійною.

Спроби прорватися через кордон не поодинокі, досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми, і Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії,

– пояснив Андрій Демченко.

Так прикордонники разом зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської обласної військової адміністрації убезпечують автошляхи, що ведуть до пунктів пропуску.

Бетонні блоки встановлюються на визначених місцях і змушують транспортні засоби знижувати швидкість. Також для захисту від прориву автомобілів через лінію контролю встановлюють додаткові конструкції. Це дозволить запобігти пошкодженням шлагбаумів чи інших елементів інфраструктури.

Прикордонники посилюють контроль за дотриманням правил перетину адмінмеж