Однак, це не означає, що в Італії більше немає озер, вартих уваги. Наприклад, озеро Маджоре, яке є другим за величиною в країні, теж оточене приголомшливими альпійськими горами. А його відвідування обійдеться набагато дешевше, й там тихіше і менш людно, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Озеро Італії, яке нічим не гірше за Комо

Озеро Маджоре, розташоване між регіонами П'ємонт, Ломбардія та швейцарським кантоном Тічино, стало улюбленим місцем відпочинку італійських туристів. Відоме своїми спокійними водами, озеро захищене від вітрів навколишніми горами, типовими для місцевості.

Друге за величиною озеро в Італії пропонує унікальний досвід, яким найкраще насолоджуватися на човні. Відвідувачі можуть дослідити острів Ізола Белла, де розташований історичний палац Борромео 17 століття, який колись був резиденцією знаменитого італійського диригента Артуро Тосканіні.

Починаючи з середини квітня, експрес на озері Маджоре пропонує цілоденну екскурсію, яка поєднує в собі мальовничу прогулянку на човні та залізничну подорож мальовничими долинами Чентоваллі та Віджеццо. Мандрівники матимуть можливість вирушити на цей маршрут як з Італії, так і зі Швейцарії.



Озеро Маджоре / Фото a.travel-assets

Спокійні води озера є ідеальним місцем для занять водними видами спорту, а навколишній регіон пропонує численні можливості для любителів активного відпочинку, включаючи піші прогулянки, їзду на велосипеді та верхову їзду.

На озері Комо таким спокоєм не насолодитися через натовпи туристів. Місцева влада розглядає можливість запровадження туристичного податку, як у Венеції. Цей крок має на меті регулювати кількість відвідувачів і зберегти природну красу регіону.