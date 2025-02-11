Ініціатива покликана зменшити навантаження на місто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Венеція продовжила плату за одноденний вхід

У рамках значного кроку з управління потоком туристів місто Венеція оголосило, що цього року відвідувачі будуть зобов'язані заздалегідь купувати квитки для входу в історичний центр у 54 визначені дні. Це означає збільшення з 29 таких днів у 2024 році.

Примітно, що туристи, які залишаються в місті на ніч і сплачують місцевий туристичний податок, будуть звільнені від цього одноразового збору, як і постійні жителі Венеції.

Ціни на квитки для в'їзду до Венеції варіюватимуться залежно від часу купівлі. Квитки, придбані за 4 дні до прибуття, коштуватимуть 5 євро. Але для тих, хто бронює квитки вже за 3 дні або ще менше до візиту, вартість становитиме 10 євро.

Нова стратегія має на меті визначити нову систему управління туристичними потоками і перешкоджати щоденному туризму у Венеції в певні періоди,

– заявила представниця міської ради Венеції Сімоне Вентуріні.

Також влада Венеції послалася на нещодавнє дослідження, яке вказує на незначне зниження кількості одноденних візитів до міста у 2024 році.

Зауважимо, Венеція – один з головних туристичних напрямків у світі, який стикається зі значними проблемами в управлінні напливом відвідувачів.