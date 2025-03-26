О том, что в этой стране способно вызвать удивление, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @vale.rusova, которая живет в Италии. Лучше ознакомьтесь с этим, чтобы не попасть в курьезную ситуацию.

Читайте также В тысячи раз лучше Комо: это озеро Италии без толп, а от пейзажей дух захватывает

Вещи, которые могут удивить в Италии

Оплата в кафе

В кафе Италии есть две системы: приходите на кассу, платите за кофе и только тогда идете к баристе с чеком его заказать, или заказываете и потом идете на кассу платить – после того, как допили.

Кофе на барной стойке

Если вы заказываете просто "caffe", то в 90% случаев вам дадут обычное эспрессо, которое можно выпить сразу на барной стойке.

Это настолько популярная вещь среди итальянцев, что я уже тоже к ней привыкла,

– говорит девушка.

Круассаны могут звучать по-разному

В Италии обычный круассан может называться двумя словами: "brioche" или "cornetto". Все зависит от региона.

Какие факты об Италии могут удивить: смотрите видео

Латте – это не кофе

В Италии не существует "латте" как вид кофе – это просто молоко. Поэтому, когда вы приходите в кофейню за "латте" – заказывайте "латте макиато", и тогда подадут кофе, а не стакан молока.

К слову, вот 2 украинских имени, с которыми в Италии можно попасть впросак.