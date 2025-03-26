Про те, що у цій країні здатне викликати подив, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @vale.rusova, яка мешкає в Італії. Краще ознайомтеся з цим, щоб не потрапити в курйозну ситуацію.

Читайте також В тисячі разів краще за Комо: це озеро Італії без натовпів, а від пейзажів дух перехоплює

Речі, які можуть здивувати в Італії

Оплата в кав'ярні

В кав'ярнях Італії є дві системи: приходите на касу, платите за каву і лише тоді йдете до баристи з чеком її замовити, або ж замовляєте і потім ідете на касу платити – після того, як допили.

Кава на барній стійці

Якщо ви замовляєте просто "caffe", то в 90% випадків вам дадуть звичайне еспресо, яке можна випити одразу на барній стійці.

Це настільки популярна річ серед італійців, що я вже теж до неї призвичаїлася,

– каже дівчина.

Круасани можуть звучати по-різному

В Італії звичайний круасан може називатися двома словами: "brioche" або "cornetto". Все залежить від регіону.

Які факти про Італію можуть здивувати: дивіться відео

Лате – це не кава

В Італії не існує "лате" як вид кави – це просто молоко. Тому, коли ви приходите в кав'ярню за "лате" – замовляйте "лате макіато", й тоді подадуть каву, а не склянку молока.

До слова, ось 2 українські імені, з якими в Італії можна втрапити у халепу.