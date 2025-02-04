Зокрема, в Італії українські імена теж можуть сприйматися інакше. 24 Канал з посиланням на TikTok @made_in_italiano розповідає, з якими двома іменами можна потрапити в халепу в цій країні.
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Ці 2 українські імені в Італії сприймаються інакше
- Галина
Люди з цим іменем вже на кордоні Італії викликають посмішки. В мові цієї країни "gallina" означає "курка".
Тож, коли італійці чують це ім'я при знайомстві, самі не хотячи того можуть засміятися. Тому часто жінки представляються як "Галя".
- Лариса
"La rissa" італійською означає "бійка". Звісно, назвавши своє ім'я Лариса, битися з вами ніхто не буде, але в неправильному розумінні контексту можуть виникнути курйози.
Як італійці чують українські імена: дивіться відео
Через кумедні і дивні асоціації, жінки з такими іменами часто використовують скорочені форми імен, щоб уникнути непорозумінь.