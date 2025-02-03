Одне з міст країни заборонило використання зображень цього ведмедя. Чому у Польщі до "Вінні Пуха" таке неоднозначне ставлення розповідає 24 Канал.

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Чому у Польщі заборонений "Вінні Пух"

Влада Тушина висловила занепокоєння щодо використання мультяшного ведмедя як талісмана місцевого дитячого майданчика, посилаючись на проблеми, пов'язані з його "гермафродитизмом".

Проблема цього ведмедя в тому, що у нього неповний гардероб. Він постійно ходить напівголим у громадських місцях, що неприйнятно для дітей,

– зазначив член міської ради Тушина Рішард Чіхи.

Місцева влада заявила, що персонаж неправильно одягнений, адже ходить без штанів, а також не має первинних статевих ознак. На думку чиновників, "Вінні" не може навчити дітей чогось правильного.

До "Вінні Пуха" мали претензії й у Китаї

Головний герой має разючу схожість із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Це призвело до розповсюдження мемів.

Щоб не засмучувати лідера, китайський комітет з цензури заборонив показ мультфільму і видалив пов'язані з ним зображення з інтернету.