Один из городов страны запретил использование изображений этого медведя. Почему в Польше к "Винни Пуху" такое неоднозначное отношение рассказывает 24 Канал.

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Почему в Польше запрещен "Винни Пух"

Власти Тушина выразили обеспокоенность по поводу использования мультяшного медведя в качестве талисмана местной детской площадки, ссылаясь на проблемы, связанные с его "гермафродитизмом".

Проблема этого медведя в том, что у него неполный гардероб. Он постоянно ходит полуголым в общественных местах, что неприемлемо для детей,

– отметил член городского совета Тушина Ришард Чихи.

Местные власти заявили, что персонаж неправильно одет, ведь ходит без штанов, а также не имеет первичных половых признаков. По мнению чиновников, "Винни" не может научить детей чему-то правильному.

К "Винни Пуху" имели претензии и в Китае

Главный герой имеет поразительное сходство с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это привело к распространению мемов.

Чтобы не расстраивать лидера, китайский комитет по цензуре запретил показ мультфильма и удалил связанные с ним изображения из интернета.