В частности, в Италии украинские имена тоже могут восприниматься иначе. 24 Канал со ссылкой на TikTok @made_in_italiano рассказывает, с какими двумя именами можно попасть впросак в этой стране.
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Эти 2 украинских имени в Италии воспринимаются иначе в Италии
- Галина
Люди с этим именем уже на границе Италии вызывают улыбки. В языке этой страны "gallina" означает "курица".
Поэтому, когда итальянцы слышат это имя при знакомстве, сами не хотя того могут засмеяться. Поэтому часто женщины представляются как "Галя".
- Лариса
"La rissa" на итальянском означает "драка". Конечно, назвав свое имя Лариса, драться с вами никто не будет, но в неправильном понимании контекста могут возникнуть курьезы.
Как итальянцы слышат украинские имена: смотрите видео
Из-за забавных и странных ассоциаций, женщины с такими именами часто используют сокращенные формы имен, во избежание недоразумений.