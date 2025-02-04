В частности, в Италии украинские имена тоже могут восприниматься иначе. 24 Канал со ссылкой на TikTok @made_in_italiano рассказывает, с какими двумя именами можно попасть впросак в этой стране.

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Эти 2 украинских имени в Италии воспринимаются иначе в Италии

Галина

Люди с этим именем уже на границе Италии вызывают улыбки. В языке этой страны "gallina" означает "курица".

Поэтому, когда итальянцы слышат это имя при знакомстве, сами не хотя того могут засмеяться. Поэтому часто женщины представляются как "Галя".

Лариса

"La rissa" на итальянском означает "драка". Конечно, назвав свое имя Лариса, драться с вами никто не будет, но в неправильном понимании контекста могут возникнуть курьезы.

Как итальянцы слышат украинские имена: смотрите видео

Из-за забавных и странных ассоциаций, женщины с такими именами часто используют сокращенные формы имен, во избежание недоразумений.