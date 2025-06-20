Всі нові напрямки будуть відкриті вже з осені та зими 2025 року. Деталі про рейси розповідає 24 Канал з посиланням на Wizz Air.
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Wizz Air запускає 8 нових маршрутів
Як повідомив авіаперевізник, з грудня 2025 року із Сучави можна буде полетіти в такі міста Європи:
- Мілан-Бергамо, Італія;
- Венеція, Італія;
- Болонья, Італія;
- Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгія;
- Бірмінгем, Велика Британія;
- Ларнака, Кіпр;
- Відень, Австрія (з вересня 2025 року).
Частота польотів з аеропортів Сучави варіюватиметься від 2 до 4 рейсів на тиждень залежно від маршруту.
Зазначається, що нові рейси створять нові можливості для працевлаштування та сприятимуть розвитку туризму в країні.
Варто зазначити, що раніше Wizz Air анонсував запуск нових рейсів із міст Брашов і Тімішоара в Румунії, які стартують з жовтня 2025 року.