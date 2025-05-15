В сообщении на своей странице в Instagram, пишет 24 Канал, авиакомпания раскрыла планы по запуску новых маршрутов из румынских городов Брашов и Тимишоара.
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Wizz Air запускает новые рейсы из двух городов Румынии
Начиная с октября 2025 года, путешественники из Брашова (Румыния) – популярного места для тех, кто ищет легендарного графа Дракулу – будут иметь новые варианты перелетов в Нюрнберг (Германия) и Неаполь (Италия).
Сейчас Wizz Air выполняет рейсы из Брашова в Лондон, Дортмунд и Будапешт.
Венгерский лоукостер также объявил о добавлении 5 новых направлений с Тимишоары, которые должны начать работу в октябре 2025 года:
- Нюрнберг (Германия);
- Франкфурт-Хан (Германия);
- Базель – Мюлуз – Фрайбург (Швейцария – Франция – Германия);
- Ларнака (Кипр);
- Неаполь (Италия).
К слову, с 14 мая УЗ обновила электронные билеты на поезда в Польшу.