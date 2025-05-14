Перевозчик заявил, что новая электронная форма соответствует современным международным стандартам и предлагает повышенное удобство для пассажиров, а также для пограничных и транспортных служб. Какие изменения ждут с сегодняшнего дня пассажиров УЗ рассказывает 24 Канал.

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Изменения в электронном билете Укрзализныци

Последнее обновление системы электронных билетов имеет более упорядоченный макет, что предоставляет пассажирам легкодоступную информацию об их путешествии, включая данные о пассажире, маршрут, номер поезда, время отправления и прибытия.

Важно, что QR-код также был обновлен, что позволяет быстрее сканировать его на границах и во время посадки. Это усовершенствование особенно полезно для путешественников, которые направляются в Европейский Союз, где точность и скорость проверки документов чрезвычайно важны, особенно для тех, кто имеет пересадки.



Новый электронный билет Укрзализныци в Польшу / Скриншот из соцсетей УЗ

Поезда между Украиной и Польшей: перечень

По состоянию на май 2025 года между Украиной и Польшей налажено регулярное железнодорожное сообщение, что облегчает связь между ключевыми украинскими городами и пограничными и центральными пунктами Польши:

Киев – Перемышль;

Киев – Варшава;

Киев – Хелм;

Одесса – Перемышль;

Запорожье – Перемышль;

Харьков – Хелм;

Харьков – Перемышль;

Рава-Русская – Варшава.

Ранее новая система продажи билетов успешно была внедрена на рейсах в Австрию, Венгрию и Словакию. Теперь к этому перечню присоединилась и Польша.

К слову, ранее известная компания показала интерактивные иллюминаторы для самолетов.