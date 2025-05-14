Перевізник заявив, що нова електронна форма відповідає сучасним міжнародним стандартам і пропонує підвищену зручність для пасажирів, а також для прикордонних і транспортних служб. Які зміни чекають відсьогодні на пасажирів УЗ розповідає 24 Канал.

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Зміни в електронному квитку Укрзалізниці

Останнє оновлення системи електронних квитків має більш впорядкований макет, що надає пасажирам легкодоступну інформацію про їхню подорож, включаючи дані про пасажира, маршрут, номер поїзда, час відправлення та прибуття.

Важливо, що QR-код також був оновлений, що дозволяє швидше сканувати його на кордонах і під час посадки. Це вдосконалення особливо корисне для мандрівників, які прямують до Європейського Союзу, де точність і швидкість перевірки документів є надзвичайно важливими, особливо для тих, хто має пересадки.



Новий електронний квиток Укрзалізниці до Польщі / Скриншот з соцмереж УЗ

Поїзди між Україною та Польщею: перелік

Станом на травень 2025 року між Україною та Польщею налагоджено регулярне залізничне сполучення, що полегшує зв'язок між ключовими українськими містами та прикордонними й центральними пунктами Польщі:

Київ – Перемишль;

Київ – Варшава;

Київ – Хелм;

Одеса – Перемишль;

Запоріжжя – Перемишль;

Харків – Хелм;

Харків – Перемишль;

Рава-Руська – Варшава.

Раніше нова система продажу квитків успішно була впроваджена на рейсах до Австрії, Угорщини та Словаччини. Тепер до цього переліку приєдналася і Польща.

До слова, раніше відома компанія показала інтерактивні ілюмінатори для літаків.