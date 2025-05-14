Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу та ДПСУ.

Контекст Польські перевізники почали протест на кордоні: він може тривати кілька місяців

Поляки припинили протест на кордоні

Страйк зупинили о 23:00 13 травня, як повідомили польські митники. Розблокований пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" наразі працює в штатному режимі в обох напрямках.

Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ". Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22:30 за київським часом. На цей час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поновлено у звичайному режимі,

– додали в ДПСУ.

Причиною протесту польських перевізників була відсутність дій з боку польського уряду щодо балансу на транспортному ринку. Вони обіцяли пропускати машини з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою мали слідувати без перешкод.

"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", – пояснили перевізники на початку травня.

13 травня польський Апеляційний суд залишив у силі заборону на протест перевізників на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".