Повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також Польські перевізники почали протест на кордоні: він може тривати кілька місяців

Що відомо про рішення суду

У понеділок, 12 травня, окружний суд у Любліні дозволив проведення акції протесту на кордоні з Україною, але це рішення було оскаржене главою Дорогуська.

У вівторок, 13 травня, Апеляційний суд Любліна розглянув цю справу на закритому засіданні.

Суд переглянув оскаржене рішення і підтвердив заборону на акцію, яку запровадив мер Дорогуська 8 травня. Речниця суду Магдалена Кучинська повідомила, що суд повністю погодився з обґрунтуванням, наведеним у первинному рішенні.

Рішення Апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Це означає, що організатори протесту повинні припинити акцію.

Організатор протесту Рафал Меклер повідомив, що наразі не отримав офіційного повідомлення з цього питання.

Ми чекаємо офіційної інформації. Якщо ми її отримаємо, то, звісно, підкоримося рішенню суду, бо діємо в рамках закону,

– заявив він.

Глава Дорогуська обґрунтував заборону тим, що протест, запланований на чотири місяці – з 12 травня по 12 вересня 2025 року.

"Такі дії не можуть розглядатися як такі, що підлягають законодавчому захисту колективного вираження спільної позиції з питань, що становлять суспільний інтерес, а як намір блокувати будь-які транскордонні контакти між Україною та Польщею, а в ширшому сенсі – спільним ринком, тобто країнами Європейського Союзу", – зазначив він.