Перевізники Польщі анонсували акцію протесту у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

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Що відомо про майбутню акцію протесту на кордоні Польщі з Україною

Попередження про акцію протесту на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з'явилося у мережі 5 травня.

Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною – Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників,

– заявили перевізники.

Дата, на яку планують акцію протесту, поки що невідома. Також залишається незрозумілим, скільки триватиме страйк.

Слід зазначити, що наразі пункти пропуску між Польщею та Україною і так перевантажені, адже на "Шегині – Медика" триває ремонт. Тому на в'їзд до Польщі – великі черги.

А на "Краківець – Корчова" від 8 травня мінятимуть асфальтне покриття, тому рух там буде також обмежений.