Там, де триватимуть ремонтні роботи, пропускна спроможність пункту пропуску може бути знижена, адже деякі зони будуть перекриті. Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення ДПСУ.
Дивіться також: В'їзд до Польщі тимчасово обмежили: який пункт пропуску варто уникати
Які пункти пропуску краще оминати
Як повідомили в ДПСУ, на пункті пропуску "Краківець" планують міняти асфальт. Дорожні роботи триватимуть на в'їзному напрямку вантажного оформлення до Польщі та виїзному напрямку пасажирського оформлення з Польщі.
Ремонт почнеться з 8 травня 2025 року, а триватиме до середини червня.
Також нагадуємо, що досі тривають ремонтно-реконструкційні роботи на пункті пропуску "Шегині". Через це з українського боку на в'їзд до Польщі виникають черги та затримки.
Рекомендуємо завчасно планувати маршрути та, за можливості, обирати інші пункти пропуску з меншим навантаженням,
– повідомили в ДПСУ.
Через які пункти пропуску краще їхати:
- "Смільниця",
- "Нижанковичі",
- "Рава-Руська",
- "Грушів",
- "Угринів".