Там, де триватимуть ремонтні роботи, пропускна спроможність пункту пропуску може бути знижена, адже деякі зони будуть перекриті. Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення ДПСУ.

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Які пункти пропуску краще оминати

Як повідомили в ДПСУ, на пункті пропуску "Краківець" планують міняти асфальт. Дорожні роботи триватимуть на в'їзному напрямку вантажного оформлення до Польщі та виїзному напрямку пасажирського оформлення з Польщі.

Ремонт почнеться з 8 травня 2025 року, а триватиме до середини червня.

Також нагадуємо, що досі тривають ремонтно-реконструкційні роботи на пункті пропуску "Шегині". Через це з українського боку на в'їзд до Польщі виникають черги та затримки.

Рекомендуємо завчасно планувати маршрути та, за можливості, обирати інші пункти пропуску з меншим навантаженням,

– повідомили в ДПСУ.

Через які пункти пропуску краще їхати: