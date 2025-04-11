Прикордонники закликають обирати інші пункти пропуску, щоб не стояти довго в черзі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
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Що трапилось
На "Шегині" почалась реконструкція, також там тривають ремонтні роботи. Через це рух цим пунктом пропуску значно обмежили як для вантажівок, так і для легкових автівок.
- На виїзд з України рух обмежили для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів;
- На в'їзд в Україну рух обмежили для вантажного транспорту.
Як довго триватимуть обмеження на "Шегині"
У ДПСУ повідомили, що ремонтні роботи попередньо триватимуть до першої половини травня 2025 року.
З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону,
– попередили прикордонники.
Також нагадаємо, що нещодавно на кордоні України та Угорщини відкрився новий пункт пропуску "Велика Паладь – Нодьгодош".
Очікується, що він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону.