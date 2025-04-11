Пограничники призывают выбирать другие пункты пропуска, чтобы не стоять долго в очереди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Что случилось

На "Шегини" началась реконструкция, также там продолжаются ремонтные работы. Поэтому движение по этому пункту пропуска значительно ограничили как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.

На выезд из Украины движение ограничили для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;

движение ограничили для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей; На въезд в Украину движение ограничили для грузового транспорта.

Как долго продлятся ограничения на "Шегини"

В ГПСУ сообщили, что ремонтные работы предварительно продлятся до первой половины мая 2025 года.

Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы,

– предупредили пограничники.

Также напомним, что недавно на границе Украины и Венгрии открылся новый пункт пропуска "Большая Паладь – Нодьгодош".

Ожидается, что он увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы.