Пограничники призывают выбирать другие пункты пропуска, чтобы не стоять долго в очереди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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Что случилось
На "Шегини" началась реконструкция, также там продолжаются ремонтные работы. Поэтому движение по этому пункту пропуска значительно ограничили как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.
- На выезд из Украины движение ограничили для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;
- На въезд в Украину движение ограничили для грузового транспорта.
Как долго продлятся ограничения на "Шегини"
В ГПСУ сообщили, что ремонтные работы предварительно продлятся до первой половины мая 2025 года.
Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы,
– предупредили пограничники.
Также напомним, что недавно на границе Украины и Венгрии открылся новый пункт пропуска "Большая Паладь – Нодьгодош".
Ожидается, что он увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы.