Запрещенную продукцию могут конфисковать, также пограничники имеют право наложить штраф. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя провозить в Польшу

При пересечении границы категорически запрещено ввозить:

Мясо и мясные изделия . В частности свежее мясо, колбасы, сало и консервы.

. В частности свежее мясо, колбасы, сало и консервы. Молоко и молочные продукты. Например сыр, йогурт, масло, сгущенное молоко.

Кроме этого, существуют ограничения на ввоз других продуктов. В частности несмотря на то, что провоз фруктов и овощей разрешено, в Польшу и другие страны ЕС запрещено ввозить сырой картофель.

Домашние консервы и продукты домашнего производства (например, крафтовый алкоголь и собственная консервация) также подпадают под запрет ввоза.

Наказание за провоз запрещенных продуктов

Нарушение этих правил может привести к конфискации запрещенных продуктов.

Кроме этого, пограничники могут наложить штраф в размере от 50 до 1000 евро.

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