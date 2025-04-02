Запрещенную продукцию могут конфисковать, также пограничники имеют право наложить штраф. Об этом рассказывает 24 Канал.
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Что нельзя провозить в Польшу
При пересечении границы категорически запрещено ввозить:
- Мясо и мясные изделия. В частности свежее мясо, колбасы, сало и консервы.
- Молоко и молочные продукты. Например сыр, йогурт, масло, сгущенное молоко.
Кроме этого, существуют ограничения на ввоз других продуктов. В частности несмотря на то, что провоз фруктов и овощей разрешено, в Польшу и другие страны ЕС запрещено ввозить сырой картофель.
Домашние консервы и продукты домашнего производства (например, крафтовый алкоголь и собственная консервация) также подпадают под запрет ввоза.
Наказание за провоз запрещенных продуктов
Нарушение этих правил может привести к конфискации запрещенных продуктов.
Кроме этого, пограничники могут наложить штраф в размере от 50 до 1000 евро.
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