Можно ли перевозить орехи через границу Евросоюза, рассказывает 24 Канал.

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Перевозка орехов через границу: правила

В большинство стран ЕС разрешено ввозить небольшое количество орехов для личного потребления (например, фундук, грецкие, миндаль), если они:

не содержат оболочки (чищеные);

не являются пророщенными;

предназначены для личного потребления.

Отметим, что в целом в страны ЕС, в частности в Польшу или Словакию, разрешается ввоз до 2 килограммов фруктов и овощей для личного пользования. И хотя конкретно об орехах не упоминается, при пересечении границы желательно ограничить их количество именно до такого веса.

Если орехов будет больше, то таможенники могут принять это за коммерческий импорт. А в таком случае они должны быть сертифицированными.

Да, если вы перевозите орехи в больших объемах для продажи, нужно иметь:

Фитосанитарный сертификат (если орехи сырые);

Сертификат происхождения (для подтверждения страны-производителя);

Соответствие санитарным нормам ЕС (в зависимости от страны и типа орехов).

Некоторые орехи, такие как арахис, могут подпадать под дополнительные требования по проверке уровня афлатоксинов.