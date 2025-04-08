Пункт пропуска "Большая Паладь – Нодьгодош" заработал во вторник 8 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Министерство развития общин и территорий Украины.

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Что известно о новом пункте пропуска на границе с Венгрией

Новый пункт пропуска на границе с Венгрией построен на модульной инфраструктуре. Он предназначен для оформления легковых авто до 3,5 тонн и пешеходов.

Часы работы пункта пропуска Великая Паладь – Нодьгодош Пункт пропуска работает только в дневное время – с 7 до 18 часов каждый день.



Новый пункт пропуска в Закарпатской области / Минразвития общин и территорий

По словам Дениса Шмыгаля, открытие нового ПП увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы на более 70 тысяч легковых авто и 220 тысяч пешеходов.

Кроме этого, премьер сообщил, что до 2030 года Украина планирует обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых.

Также частью изменений на западной границе будет запуск совместного с соседними государствами таможенного и пограничного контроля, обновление технической базы, дальнейшая диджитализация. Стремимся, чтобы движение людей, товаров и услуг между Украиной и Европой было максимально быстрый, удобный и безопасный,

– написал Денис Шмыгаль.

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