Чи можна перевозити горіхи через кордон Євросоюзу, розповідає 24 Канал.
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Перевезення горіхів через кордон: правила
У більшість країн ЄС дозволено ввозити невелику кількість горіхів для особистого споживання (наприклад, фундук, волоські, мигдаль), якщо вони:
- не містять оболонки (лущені);
- не є пророщеними;
- призначені для особистого споживання.
Зазначимо, що загалом у країни ЄС, зокрема до Польщі чи Словаччини, дозволяється ввезення до 2 кілограмів фруктів та овочів для особистого користування. І хоч конкретно про горіхи не згадується, при перетині кордону бажано обмежити їхню кількість саме до такої ваги.
Якщо горіхів буде більше, то митники можуть прийняти це за комерційний імпорт. А в такому випадку вони повинні бути сертифікованими.
Так, якщо ви перевозите горіхи у великих обсягах для продажу, потрібно мати:
- Фітосанітарний сертифікат (якщо горіхи сирі);
- Сертифікат походження (для підтвердження країни-виробника);
- Відповідність санітарним нормам ЄС (залежно від країни та типу горіхів).
Деякі горіхи, такі як арахіс, можуть підпадати під додаткові вимоги щодо перевірки рівня афлатоксинів.