Слід пам'ятати, що у країни Євросоюзу, зокрема й в Польщу, заборонено провозити продукти тваринного походження, зокрема м'ясо. Про це розповідає 24 Канал.

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Чи існують винятки

Оскільки сало це м'ясний продукт тваринного походження, його категорично заборонено провозити в країни ЄС. Якщо прикордонники перевірять ваш багаж, то конфіскують сало. Також вам можуть виписати штраф.

Сало заборонено перевозити навіть в малій кількості чи порізаними шматками для власного споживання. Однак іноді митники можуть закрити очі на невелику канапку, якщо вони у гарному настрої.

Звичайно, існує виняток для експорту, однак для перевезення такої продукції необхідний ветеринарний сертифікат та суворе дотримання всіх норм ЄС. Це нереально для звичайного туриста.

Нагадаємо, що також категорично заборонено провозити молочну продукцію. І улюбленого багатьма згущеного молока це також стосується.

Водночас дозволяється перевезення риби та морепродуктів.