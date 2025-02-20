В Европейском Союзе действуют строгие фитосанитарные правила, которые запрещают ввоз картофеля. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Извечный вопрос: можно ли перевозить сало через границу

Почему в ЕС запрещено ввозить картофель

Ввоз картофеля может привести к распространению вредителей, которые не имеют естественных врагов в Европе. Также картофель может быть носителем опасных патогенов, которые угрожают сельскому хозяйству. Наиболее опасные из них:

Картофельная нематода (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) – паразит, который уничтожает урожаи.

Картофельный рак (Synchytrium endobioticum) – грибок, поражающий клубни. Кольцевая гниль (Clavibacter michiganensis) – бактериальное заболевание, которое быстро распространяется.

Картофель можно ввозить из Украины только в том случае, если на него есть фитосанитарный сертификат, который подтверждает отсутствие болезней. Также должны быть соблюдены требования упаковки и обработки.

Если же провезти обычную картошку, то ее конфискуют и уничтожат. Также могут выписать штраф.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.