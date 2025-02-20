У Європейському Союзі діють суворі фітосанітарні правила, які забороняють ввезення картоплі. Про це пише 24 Канал.

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Чому в ЄС заборонено ввозити картоплю

Ввезення картоплі може призвести до поширення шкідників, які не мають природних ворогів у Європі. Також картопля може бути носієм небезпечних патогенів, які загрожують сільському господарству. Найбільш небезпечні:

Картопляна нематода (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) – паразит, який знищує врожаї.

Картопляний рак (Synchytrium endobioticum) – грибок, що вражає бульби. Кільцева гниль (Clavibacter michiganensis) – бактеріальне захворювання, яке швидко поширюється.

Картоплю можна ввозити з України лише в тому випадку, якщо на неї є фітосанітарний сертифікат, який підтверджує відсутність хвороб. Також повинні бути дотримані вимоги пакування та обробки.

Якщо ж провезти звичайну картоплю, то її конфіскують і знищать. Також можуть виписати штраф.

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