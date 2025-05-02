Там, где будут продолжаться ремонтные работы, пропускная способность пункта пропуска может быть снижена, ведь некоторые зоны будут перекрыты. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение ГПСУ.
Смотрите также: Въезд в Польшу временно ограничили: какой пункт пропуска стоит избегать
Какие пункты пропуска лучше обходить стороной
Как сообщили в ГПСУ, на пункте пропуска "Краковец" планируют менять асфальт. Дорожные работы будут продолжаться на въездном направлении грузового оформления в Польшу и выездном направлении пассажирского оформления из Польши.
Ремонт начнется с 8 мая 2025, а продлится до середины июня.
Также напоминаем, что до сих пор продолжаются ремонтно-реконструкционные работы на пункте пропуска "Шегини". Поэтому с украинской стороны на въезд в Польшу возникают очереди и задержки.
Рекомендуем заблаговременно планировать маршруты и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска с меньшей нагрузкой,
– сообщили в ГПСУ.
Через какие пункты пропуска лучше ехать:
- "Смильница",
- "Нижанковичи",
- "Рава-Русская",
- "Грушев",
- "Угринов".