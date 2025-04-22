Как известно, работы продлятся до 10 мая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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На пункте пропуска "Шегини" ограничат движение авто

С 10:00 вторника, 22 апреля, в автомобильном пункте пропуска "Шегини" временно ограничат выезд из Украины для легковых автомобилей. На этом ККП начались ремонтно-реконструкционные работы.

Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. В частности одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.

В ГПСУ призвали граждан на этот период заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей загруженностью. Как варианты предлагают Рава-Русскую, Грушев, Угринов, Смильницу или Нижанковичи.

К слову, Украина открыла новый пункт пропуска с Венгрией.