Як відомо, роботи триватимуть до 10 травня. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Читайте також Венеція повертає туристичний податок і ще й подвоює його: скільки доведеться платити

На пункті пропуску "Шегині" обмежать рух авто

З 10:00 вівторка, 22 квітня, в автомобільному пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежать виїзд з України для легкових автомобілів. На цьому ККП розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи.

Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.

У ДПСУ закликали громадян на цей період заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю. Як варіанти пропонують Рава-Руську, Грушів, Угринів, Смільницю або Нижанковичі.

До слова, Україна відкрила новий пункт пропуску з Угорщиною.