Перевозчики Польши анонсировали акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сообщение Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.

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Что известно о предстоящей акции протеста на границе Польши с Украиной

Предупреждение об акции протеста на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" появилось в сети 5 мая.

Сегодня мы зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем границе с Украиной – Дорогуск. Разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков,

– заявили перевозчики.

Дата, на которую планируют акцию протеста, пока неизвестна. Также остается непонятным, сколько продлится забастовка.

Следует отметить, что сейчас пункты пропуска между Польшей и Украиной и так перегружены, ведь на "Шегини – Медика" продолжается ремонт. Поэтому на въезд в Польшу – большие очереди.

А на "Краковец – Корчева" от 8 мая будут менять асфальтовое покрытие, поэтому движение там будет также ограничено.