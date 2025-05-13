Сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно о решении суда

В понедельник, 12 мая, окружной суд в Люблине разрешил проведение акции протеста на границе с Украиной, но это решение было обжаловано главой Дорогуска.

Во вторник, 13 мая, Апелляционный суд Люблина рассмотрел это дело на закрытом заседании.

Суд пересмотрел обжалованное решение и подтвердил запрет на акцию, которую ввел мэр Дорогуска 8 мая. Пресс-секретарь суда Магдалена Кучинская сообщила, что суд полностью согласился с обоснованием, приведенным в первоначальном решении.

Решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Это означает, что организаторы протеста должны прекратить акцию.

Организатор протеста Рафал Меклер сообщил, что пока не получил официального уведомления по этому вопросу.

Мы ждем официальной информации. Если мы ее получим, то, конечно, подчинимся решению суда, потому что действуем в рамках закона,

– заявил он.

Глава Дорогуська обосновал запрет тем, что протест, запланирован на четыре месяца – с 12 мая по 12 сентября 2025 года.

"Такие действия не могут рассматриваться как такие, подлежащие законодательной защите коллективного выражения общей позиции по вопросам, представляющих общественный интерес, а как намерение блокировать любые трансграничные контакты между Украиной и Польшей, а в более широком смысле – общим рынком, то есть странами Европейского Союза", – отметил он.