Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Смотрите также Очереди в Польшу станут еще длиннее: не ездите через эти пункты пропуска в мае

Новые ограничения на украинско-польской границе

В понедельник, 12 мая, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" ожидается проведение акции протеста польских перевозчиков. Пограничная стража Республики Польша сообщает, что ограничения на движение транспорта могут быть в направлении ПП "Дорогуск".

Так на этом участке границы может быть затруднено движение грузовиков. Их будут пропускать с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Беспрепятственно проехать смогут автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь.

По предварительной информации, польские перевозчики могут протестировать на границе в течение 4 месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин – Дорогуск",

– говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники оперативно будут информировать обо всех изменениях ситуации на этом пункте пропуска.

Напомним, польские перевозчики снова выйдут на протест из-за отсутствия действий со стороны польского правительства по балансу на транспортном рынке. После отмены разрешений для украинских водителей у перевозчиков Польши возникли проблемы в работе.